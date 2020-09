Piek corona in Brabant verschuift naar dorpen in de Kempen, ook meer besmettingen in Tilburg en Goirle

Het aantal besmettingen in Bergeijk is zo hoog dat de burgemeester van de gemeente dinsdag een brief aan de inwoners heeft geschreven waarin ze haar zorgen uit. ,,Ik werd onaangenaam verrast met de cijfers van de GGD dat het aantal besmettingen in Bergeijk in rap tempo aan het oplopen is. En dan moet de winter nog beginnen!”

Andere Brabantse uitschieters

Ook een tweede Kempengemeente heeft in Brabant relatief wat besmettigen: in Eersel testten 26 mensen in twee weken tijd positief. Dat zijn er 134,6 per 100.000 inwoners. Goirle heeft er 30; 125,5 per 100.000. En 199 Tilburgers testten positief: 90,5 mensen per 100.000 inwoners. Eindhoven telde 150 coronapatiënten, wat neerkomt op 64 mensen per 100.000 inwoners. In West-Brabant werden verhoudingsgewijs weinig besmettingen geconstateerd. Alleen Oosterhout (34 mensen, 60,7 per 100.000 inwoners) en Alphen-Chaam (7, 68,6 per 100.000) steken er bovenuit.