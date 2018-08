PI Vught heeft dertig vacatures. Maar moeite met het invullen ervan

VUGHT - De PI Vught heeft na een jarenlange vacaturestop liefst dertig vacatures in te vullen en dat is volgens senior communicatieadviseur Robert Meijer, van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), best een uitdaging.

,,Er zijn veel bedrijven op zoek naar personeel", verklaart hij. ,,Dat merken we ook binnen het gevangeniswezen. Vooral personeelsleden met een zorgachtergrond hebben het voor het uitkiezen op dit moment. Denk aan GGZ-instellingen en andere zorgaanbieders die ook aan het werven zijn."

Wervingsdag

Tijdens een wervingsdag op zondag 16 september hoopt de PI Vught bezoekers te interesseren voor werk binnen de gevangenismuren. ,,Door de poorten te openen en mensen een kijkje te laten nemen in de gevangenis en met medewerkers in gesprek te laten gaan", aldus Meijer. ,,Zo kunnen mensen de potentiële werkplek bekijken en ervaren wat de gesloten setting met hun doet. Er zijn vacatures beschikbaar voor complexbeveiliger, medewerker arbeid, (verpleegkundig) zorg en behandelinrichtingswerker, basisarts en verpleegkundig specialist. Over het algemeen is er best veel interesse voor DJI. Landelijk gezien, is het gelukt (cijfers juli 2018) om bijna 800 nieuwe medewerkers aan te nemen."

Ineens dertig externe vacatures in Vught best bijzonder. Sinds 2013 werden de (meeste) vacatures binnen PI Vught namelijk opgevuld door medewerkers die te maken hadden gekregen met deze sluitingen zoals PI Tilburg. Sinds een jaar mag DJI ook weer extern werven. De banen in Vught zijn volgens Meijer het gevolg van personeel dat elders gaat werken of op termijn met pensioen gaat maar komt ook door interne doorstroom van personeel, extra fte-ruimte die nodig is voor opleidingen en trainingen én omdat er extra personeel nodig is voor toezicht bij bouwwerkzaamheden zoals het nieuwe entreegebouw en de uitbreiding van de winkel. ,,Denk daarbij aan controle van buitenbedrijven die binnen de muren aan het werk zijn", aldus de DJI-woordvoerder.

Op dit moment heeft de PI Vught 992 medewerkers. ,,Bijna allemaal in vaste dienst", aldus Meijer die aangeeft dat het werken in een gevangenis niet voor iedereen is weggelegd. ,,We hebben een uitgebreide sollicitatieprocedure. Er vallen ook een hoop mensen af. We zoeken mensen die stevig in hun schoenen staan, empatisch vermogen hebben, integer zijn, een teamplayer en stressbestendig."

