Philips met handen en voeten gebonden bij verkoop Evoluon

Philips is bij de verkoop van het Evoluon in Eindhoven met handen en voeten gebonden. Alleen de handtekening van de minister is er nog voor nodig om het Eindhovense icoon de status van Rijksmonument te verlenen. Het dossier ligt al op het bureau van de kersverse minister voor monumentenbeleid, Ingrid van Engelshoven van D66.

De gemeente Eindhoven verwacht dat het nog een kwestie van dagen is voordat het door Philips te koop gezette gebouw een Rijksmonument wordt. De aanwijzing van het Evoluon tot Rijksmonument heeft tot gevolg dat voor alle plannen van Philips met het icoon toestemming nodig is van de Rijksmonumentendienst. Dat geldt voor het Evoluon zelf, voor de vijver, de toren en de bijgebouwen, met uitzondering van een bijgebouw uit 1991.

Bestemmingsplan

Verder is Philips gebonden aan het huidige bestemmingsplan, benadrukt de Eindhovense wethouder Wilbert Seuren (D66) van Ruimtelijke Ordening. ,,Er mag niks gesloopt worden. En er mag niks gebouwd worden. Ook niet in de tuin rondom dit icoon."

In de Eindhovense gemeenteraad leven met name bij de PvdA en het CDA zorgen over het behoud van het Evoluon en het park met toren en vijver als het straks een nieuwe eigenaar heeft. De vrees bestaat dat er gebouwd wordt in het park, een woontoren of een hotel bijvoorbeeld. Die bebouwing zou het beeldbepalende karakter van het Eindhovense icoon kunnen aantasten.

Die vrees is volgens wethouder Seuren ongegrond. ,,We gaan samen met Philips uit van wat kan en mogelijk is, niet van wat niet kan en niet mogelijk is. En er kan geen muurtje gesloopt worden zonder dat de Rijksmonumentendienst daar vooraf om toestemming moet worden gevraagd."

Toekomst

Seuren heeft - samen met wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) en burgemeester John Jorritsma - inmiddels al wel overleg gehad met de Philips-top over de toekomst van het Evoluon. Dat gesprek vond plaats op initiatief van B en W nadat het college in de krant had gelezen dat Philips het uit 1966 daterende Evoluon te koop had gezet.

,,Helder is dat er vanuit Philips geen enkele sprake is van tijdsdruk. Het hoeft niet morgen al verkocht te zijn. Dat biedt ons de ruimte samen met het bedrijf te bekijken wat er in de toekomst mogelijk is", aldus Seuren,

In weerwil van wat een aantal raadsleden vermoedt is er geen sprake van een gentlemen's agreement tussen Philips en de gemeente Eindhoven over het Evoluon. Volgens die afspraak zou Philips het gebouw eerst voor een symbolisch bedrag van 1 gulden - nu 1 euro - aan de gemeente moeten aanbieden als het bedrijf van het Eindhovense icoon af zou willen.

Gentlemen's Agreement