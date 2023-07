Nieuwe tuin Agnus Dei-kerk toont mogelijkhe­den voor burgers die regenpij­pen willen afkoppelen

WAALRE - Hoe kunnen mensen het regenwater dat op de daken valt beter benutten? Die antwoord op die vraag is te zien in de nieuwe inspiratietuin van de Agnus Dei-kerk. Afgelopen zaterdag was de officiële opening.