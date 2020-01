Peter van der Velden moet politieke crisis in Brabant bezweren

In november dienden de twee CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma hun ontslag in nadat hun partij zich in de discussie over de stikstofaanpak tegen het coalitiebeleid keerde. In december stapte de partij ook uit de coalitie.

Van der Velden kent een lange politieke carrière in Brabant. De Bergenaar was onder andere burgemeester van Bergen op Zoom, Breda en Rosmalen. Ook Arbouw is geen onbekende naam in Breda. Hij doorliep daar op de KMA de officiersopleiding en zou daar later in drie verschillende periodes in totaal elf jaar lang wethouder zijn.