Peter van der Burgt koning Sint Servatiusgilde

Interview De rust keert wel terug in de Nuenense wijk Eeneind, denkt burgemees­ter Maarten Houben

NUENEN - In de Nuenense wijk Eeneind is het al lang onrustig met burenruzies, een opgestapte wijkraad en zorgen over uitbreidingen. Maar niet lang meer, als het aan burgemeester Maarten Houben ligt. „Ik ga een streep trekken.”