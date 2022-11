Peter Gillis mag zijn park niet uitbreiden vanwege het risico op witwassen en strafbare feiten

Van één huis er drie maken, zoals deze Brabantse vastgoedbe­heer­der doet, ook dat kan helpen tegen de woningnood

ROSMALEN - Eén antwoord op de enorme woningnood is het splitsen van huurhuizen in twee of zelfs drie appartementen - zeker nu de bouw in de knel komt door het verdwijnen van de stikstofvrijstelling. Vastgoedbeheerder Van Wijnen uit Rosmalen bewijst dat het kan.

6 november