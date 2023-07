Personeel kartonfabriek Smurfit Kappa staakt bij negen vestigingen: ‘Er wordt hier genoeg winst gemaakt’

Verhuizing kringloop­win­kel Een Aarde in Asten stap dichterbij: ‘We openen nieuwe winkel in jubileum­jaar’

ASTEN - De verhuizing van kringloopwinkel Een Aarde naar het nieuwe pand aan de Keskesweg in Asten is weer een stap dichterbij. De gemeente heeft de vergunningaanvraag voor de aanbouw goedgekeurd. De opening is voorzien in 2024.