Personeel Bravis en Amphia staakt: ‘F*ck dat eindbod, de zorg gaat kapot!’

Het personeel van het Bravis in Bergen op Zoom heeft zich in de vroege ochtend al verzameld in het ziekenhuis. Daar stapt een deel op de bus naar Utrecht, waar een landelijk stakingsevenement plaatsvindt. Stakingsleider Wessel de Meer: ,,Het is nodig, er is nog steeds geen goede CAO. De vorige keer stonden we in de hal van het ziekenhuis met heel veel bombarie en toeters, dit keer houden we het wat meer bij onszelf.‘’



Wat betekent de staking voor de patiënten in het Bravis? ,,De datum stond al even vast. Daar heeft het ziekenhuis op ingespeeld. Alle OK's zijn om deze dag heen gepland. Ik denk dat we met z'n allen proberen om het voor de patiënt zo minimaal mogelijk te houden. Er zal dit keer minder afgezegd worden‘’



Niet iedereen gaat echter mee naar Utrecht, Joey Adriaansen blijft in Bergen op Zoom. ,,Als het nodig is moet er wel mensen aanwezig zijn, voor calamiteiten.‘’ Ook hij is duidelijk over zijn doelen: ,,Er moet meer personeel komen, zodat de werkdruk lager wordt.‘’