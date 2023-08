Wensen maar: op deze datum zie je veel vallende sterren boven Helmond

Vincent Speranza (98) overleden, sprong in 2019 nog uit vliegtuig boven de Vlagheide

De 98-jarige Vincent Speranza is overleden. Hij is één van de twee 90-plus parachutisten die in 2019 boven de Vlagheide tussen Schijndel en Eerde uit een vliegtuig sprong. Toen was Speranza 94 jaar.