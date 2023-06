Perceel oude muziekschool in Best te koop: procedure van start

Meierij­stad zoekt dromen en nachtmer­ries: ‘Dat de jeugd een plek kan vinden om te wonen’

Het is eigenlijk te warm om normaal te slapen, maar Meierijstad vraagt inwoners dezer dagen ook nog eens naar hun dromen. Die worden gebruikt voor de Toekomstvisie 2035. Nachtmerries zijn ook welkom. ‘Want ook van wat niet goed gaat kunnen we leren'. Hoe Meierijstad er moet uitzien in 2035 is een behoorlijk abstractie vraag. Wij vroegen een aantal inwoners toch alvast om er op te reageren.