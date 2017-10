Pepernoten en zonnestralen op recordbrekend herfstdag

De eerste stop is de Galderse meren. Het is nog maar vroeg, toch liggen de eerste vakantiehouders al op hun strandlakens. Zo ook Petra Peeters uit Sprundel. “Normaal liggen we hier in de herfst niet nee. Al zei ik net wel tegen Amanda (Uijtdehaag, red.) dat mijn zoon vandaag jarig is en dat het wel vaker lekker weer is dan.”

Uijtdehaag: “Normaal gaan we naar het bos met de honden, maar als het zulk lekker weer is gaan we lekker hier zitten. Straks gaan we weer verder, lopen we hier nog een rondje en dan naar huis. Lekker he, met zulk soort weer aan de pepernoten?”, zegt ze, terwijl dochter Floor in de zak pepernoten grabbelt.