Penthouse van modediva Marjan Strijbosch te koop voor 3,5 miljoen euro: ‘Kwam er alleen nog om cocktails te drinken’

EINDHOVEN - ,,Het is heel jammer, maar ik heb echt mijn handen vol”, begint de Eindhovense modediva Marjan Strijbosch. Woensdag besloot ze haar peperdure penthouse aan de Nieuwe Emmasingel in de lichtstad op de markt te zetten. Met huizen in Florida en Knokke, én de nodige vakanties tussendoor, zijn er gewoonweg niet genoeg dagen in het jaar om het paleisje op grote hoogte te betrekken.

Strijbosch zou het dus niet erg vinden als ze meer dan 365 blaadjes van de kalender zou moeten scheuren. Ze somt vanuit het warme Naples in Florida op: ,,Ik zit zes maanden per jaar in Amerika, bezoek zo nu en dan het huis van mijn dochter in Spanje en wil ook met vakantie. Er zijn nog zoveel prachtige plekken op de wereld om te zien. Volgend jaar gaan we naar de Amalfi-kust in Italië.”

En aan haar ‘grote huis’, zoals Strijbosch het zelf noemt, in het Belgische Knokke is ze al genoeg tijd kwijt. ,,Dat zijn twee huizen op een erf. In het koetshuis zit zelfs een hele sportschool van mijn kleinzoon”, beschrijft de vroegere eigenaar van twee luxe modezaken in Eindhoven. ,,Ik ben 39 forever. Voor mijn gevoel word ik niet ouder. Dus ik ben met de jaren niet kleiner, maar juist steeds groter gaan wonen.”

Volledig scherm Het ruime appartement aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven wordt aangeboden voor bijna 3,5 miljoen euro. © Best Intermediair Vastgoed Makelaardij Leende

Dure cocktails drinken

Het peperdure penthouse wordt daardoor vooral nog gebruikt als exclusieve bar: ,,Ik kwam er alleen nog om dure cocktails te drinken met vriendinnen. Verder kom ik er ontzettend weinig. Dus ik hoop dat we kopers vinden die van het penthouse kunnen genieten, wat mij nu minder goed lukt.” En niet van het penthouse kunnen genieten is zonde, want in het verbouwen van het appartement heeft veel werk gezeten.

Het duurde in totaal twee jaar voor Strijbosch de 28ste etage van de Admirant, het hoogste gebouw van Eindhoven, in 2014 kon betrekken. Daarbij werden kosten noch moeite gespaard: met beschilderde plafonds van Cornelis le Mair, weerspiegelende vloeren en een terras met veel uitzicht. ,,Alleen dat is al het geld waard. Je krijgt een million dollar view”, vindt Strijbosch.

3,5 miljoen euro

Want het prijskaartje dat aan het penthouse hangt, is niet te missen: bijna 3,5 miljoen euro. Maar Strijbosch verwacht toch veel interesse van potentiële kopers. ,,Een jaar geleden, toen het penthouse nog niet te koop stond, bood iemand bijna een miljoen meer. Dus ik heb de prijs al laten zakken om meer kopers te trekken”, zegt de modediva. ,,Ik verwacht dat het binnen een maand wel verkocht is.”

Volledig scherm Volgens Strijbosch heb je vanaf het terras een geweldig uitzicht over Eindhoven. © Best Intermediair Vastgoed Makelaardij Leende

De verkoop van het penthouse betekent wel dat Strijbosch ‘haar’ Eindhoven moet verlaten. ,,Maar ik kom hier echt nog wel langs. Ik ben in deze stad geboren en mijn familie woont hier. Al ben ik in mijn hart een American girl, dit is wel de plek waar ik groot ben geworden”, zegt ze met haar vroegere exclusieve modezaken Lollypop en Jaguar in het achterhoofd.

Party girl

De cocktails gaat ze missen, maar ook daar is Strijbosch op voorbereid: ,,Ik ben een party girl, maar ik kan altijd nog met de dames in een gezellig cafeetje gaan zitten.” En wat als het penthouse toch te duur blijkt en geen enkele serieuze koper zich meldt? Dat is voor Strijbosch geen enkel probleem: ,,Dan houd ik het appartement als luxe cocktailbar. Want het blijft voor mij het mooiste plekje van Eindhoven.”

