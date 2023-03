Penny Klamer draagt het stokje van festival Muze Misse over aan 50(!) jaar jonger team

Klamer hoopt komend jaar namelijk 75 jaar te worden. Mede daarom kondigde ze in september al aan dat de komende editie van Muze Misse haar laatste zou worden . Tijdens de vijftiende editie beklimmen dan onder anderen Son Mieux, Kris Kross Amsterdam, Davina Michelle en DeWolff het podium in het Jan Cunenpark.

Daarna is het aan Brent Bouwens en Tomas Flinterman Brands om het festival voort te zetten. Zij zijn allebei pas 23 jaar oud. Als kleine jochies waren ze al met hun families op het terrein te vinden. ,,We vonden het altijd al een mooi evenement voor Oss", zegt Bouwens, die op zijn veertiende al zijn eerste stappen zetten in de evenementenbranche.

,,Toen we hoorden dat Penny het stokje over wilde dragen, zijn we in contact gekomen met elkaar. Na een paar fijne gesprekken was de kogel door de kerk. Tomas en ik gaan ervoor zorgen dat dit mooie evenement wordt voortgezet.” Tijdens de komende editie kunnen ze alvast over de schouder van Penny meekijken.