Peiling | Hoe vinden we het om op kantoor te werken nu de besmettingen toenemen?

Nieuwsover­zicht | Verdachte dodelijke steekpar­tij is halfzus van slachtof­fer - Ook (over)bieden op de huurmarkt

24 oktober De 21-jarige vrouw die als verdachte is opgepakt naar aanleiding van de dodelijke steekpartij in Den Bosch is de halfzus van het slachtoffer. En PSV was zondag niet opgewassen tegen Ajax. In Amsterdam kregen de Eindhovenaren maar liefst vijf doelpunten om de oren. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.