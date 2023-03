Peel wil voorkomen dat ex-gedetineerden een terugval krijgen; al in gevangenis wordt eerste plan gemaakt

Oud-spindoctor Jack de Vries haalt schouders op over an­ti-campagne FDF: ‘Niets nieuws onder de zon’

Stem tegen, stem SP. Het was deze klinkende slogan waarmee de SP in 1994 de landelijke verkiezingen wilde winnen. Jack de Vries, voormalig CDA-spindoctor, komt met dát voorbeeld om de protestactie van Farmers Defence Force te duiden: ,,Er is niets nieuws onder de zon.” Een advies voor de actieboeren heeft hij wel: doe rustiger aan.