Pauw en Jinek praten vanuit Veghel over Brabant: ‘Hier zijn we heel blij mee’

Daar zijn ze verheugd over de komst van de televisiesterren: ,,We zijn er heel blij mee. We merken dat steeds meer productiemaatschappijen uit Hilversum ons weten te vinden”, reageert Jack Monde van de Afzakkerij.

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart zijn Eva Jinek en Jeroen Pauw in Veghel, waar ze samen een programma presenteren rondom de verkiezingen van de Provinciale Staten. Veghel is een van de vier locaties in Nederland waar het programma wordt opgenomen. Vanuit hier zal het gaan over de verkiezingen in Brabant, Zeeland en Limburg. Tijdens de uitzending schuiven landelijke en provinciale politici aan, maar ook de bewoners uit de regio waar ze op dat moment zijn. ,,Op dit moment zit Sebastiaan Beks (directeur van stichting CHV Cultuur Haven Veghel, red.) met mensen van het programma om tafel op de puntjes op de i te zetten", zegt Jack Monde. Er kan daarom volgens hem nog niet gezegd worden hoeveel mensen het programma mee kunnen beleven in het café op de Noordkade. ,,Dat ligt er helemaal aan hoe de programmamakers het willen inrichten en wat ze willen op het gebied van veiligheid en dergelijke. We weten al wel dat mensen via de omroep moeten reserveren als ze de uitzending willen meemaken. Dat gaat allemaal via hen.”