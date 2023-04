Paul Verhoeven stopt na 18 jaar als burgemeester; ‘Mensen vroegen of ik wel wist waar ik naartoe ging’

HEEZE-LEENDE - Rust in de tent. Dat was voor Paul Verhoeven prioriteit nummer 1 toen hij in 2006 in Heeze-Leende burgemeester werd. En daarin is hij tot op de dag van vandaag goed geslaagd. Maandag kondigde hij zijn vertrek aan.