Paul Rüpp, de man die van Avans al jaren de allerbeste hogeschool maakt: ‘Voorkomen dat leraar chagrijnig wordt’

Nieuwsover­zicht | Grote zoektocht naar opvang vluchtelin­gen in Brabant - Drenkeling (10) overleden

27 augustus Brabant is een grote zoektocht gestart naar opvang voor vluchtelingen en Tilburg heeft zich als eerste gemeld. Verder werd vandaag bekend dat twee boeren uit Boer Zoekt Vrouw uit Brabant komen en Paaspop gaat door, maar dan in het klein. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 27 augustus.