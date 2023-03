Paul Rüpp benoemd tot ereburger van Brabant: ‘Burgemeester met te weinig tijd, maar met veel resultaten’

Belgisch metaalbe­drijf moet volgens het OM boeten voor dodelijke val van steiger in Heusden

HEUSDEN - Een Belgisch metaalbedrijf moet een boete betalen van 70.000 euro voor de dood van een man die in 2020 in Heusden van een steiger viel. Dat eiste het Openbaar Ministerie (OM) maandag in de rechtbank. Door meerdere tekortkomingen bij de bouw van de steiger wordt het bedrijf van dood door schuld beticht.