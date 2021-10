Paul en Ruud uit Den Bosch helpen ‘roze koppels’ met een kinderwens

Elke donderdag­avond gratis naar museum mét theater, muziek en film tijdens De Pont Avonduur

16 oktober TILBURG - De donderdagavond@depont wordt vanaf 28 oktober in ere hersteld en in een nieuw jasje gegoten. Behalve de gratis openstelling van 17.00 tot 21.00 uur is er ook onder meer livemuziek.