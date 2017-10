Paul Depla over overlijden Eberhard van der Laan: 'Wat gaan we hem missen'

Overvallen Sub­way-me­de­wer­ker zit 'in shock' thuis: 'Ga verdomme eens werken voor je geld!'

11:29 TILBURG – De medewerker van de Subway die donderdagavond werd bedreigd door een mogelijk gewapende overvaller, is in shock naar huis gegaan. Van de broodjeszaak in Tilburg krijgt hij alle tijd om de gebeurtenissen in rust te verwerken.