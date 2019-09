Pater Joe werd gefilmd, maar wat er tóen gebeurde...

Wekelijks 20 lange goederen­trei­nen vanaf 2020 via Brabantrou­te

12:31 EINDHOVEN - Spoorgoederenvervoerder LTE zet vanaf 2020 wekelijks twintig lange goederentreinen in op het traject naar Venlo, richting Duitsland. De treinen, die over de Brabantroute via onder meer Etten-Leur, Tilburg en Eindhoven gaan rijden, hebben een lengte van 740 meter. Een doorsnee goederentrein meet tussen de 550 en 650 meter.