Pasta met satésaus? Steeds meer gezinnen bij voedselbank, maar de voorraad is ‘schokkend’

Wolf doodt vermoede­lijk voor het eerst in Nederland een koe, drie andere koeien gewond

HEEZE/SOMEREN - Het lijkt erop dat de wolf voor het eerst in Nederland een koe heeft gedood. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen of de slachtpartij die zich in een weiland tussen Heeze en Someren heeft afgespeeld het werk is van een wolf, maar daar lijkt het wel op.

12 mei