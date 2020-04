Pasen thuis: wat gaan we doen en hoe houden we het gezellig?

Pasen en mooi weer. Een perfecte combinatie, maar nu even niet. Want door de coronacrisis moeten we binnen blijven. En dat zal niet meevallen, maar het moet nu eenmaal. Om de paasdagen toch gezellig te houden hebben we wat tips op een rijtje gezet.

Paaseieren versieren

Hoort er bij en zeker als je kinderen hebt. Zorg er eerst voor dat je een ruime hoeveelheid eieren gekookt hebt. Doe dat het liefst een dag van tevoren, zodat ze ook nog kunnen afkoelen. Leg een plastic kliederkleed op tafel en ga maar aan de slag. Met waterverf, stickers, glitter en confetti. Maar je kunt ook mooie lapjes stof knippen en die met een strikje om het ei binden. Of het ei met gekleurde wol omwikkelen. Is weer eens wat anders.

Eieren verstoppen

Heb je een tuin, dan verstop je de eieren daar. Zorg voor een grote schaal waar alle gevonden eieren in worden gelegd. Dat voorkomt teleurstelling als de oudste alle eitjes vindt en de jongste geen een. En leg ze niet in de zon. Zou jammer zijn als ze smelten.

Misschien wonen opa en oma in de buurt, maar mag je er niet naar toe? Wel als opa en oma eitjes verstoppen in de tuin. Dan kunnen de kleinkinderen ernaar zoeken als opa en oma binnen zijn.

Binnen zijn ook genoeg plekken om eieren te verstoppen. Verspreid ze door het hele huis. Niet te moeilijk, anders kom je over en paar weken nog steeds eieren tegen.

Om het zoeken wat te rekken kun je er een soort speurtocht van maken met opdrachten.

Paaskaarten maken en bezorgen

De laatste jaren worden er behalve met kerst en nieuwjaar ook kaarten gestuurd met Pasen. Nu we toch zo veel mogelijk binnen moeten blijven kunnen we net zo goed zelf mooie kaarten maken. Bijvoorbeeld op eerste paasdag. Het is leuk als je ook aan de mensen denkt bij jou in de buurt, die helemaal niet meer buiten komen. Die kaarten kun je dan zelf bezorgen op Tweede Paasdag als je een frisse neus gaat halen.

Paasbrunch toch met zijn allen

Volledig scherm Houseparty app © - Geen Pasen zonder brunch. Gezellig met het gezin of via de app Housparty (of een andere app) met familie en vrienden. Maak dan bijvoorbeeld hetzelfde menu of wissel juist recepten uit voor de volgende dag. Er is namelijk nog een paasdag.



Meubelboulevards

De Tweede Paasdag wordt traditiegetrouw doorgebracht op een meubelboulevard. Dat wordt dit jaar moeilijk. Veel winkels zijn dicht en in andere gelden coronaregels: 1,5 meter afstand houden, met pin betalen en anders handcontact vermijden bij contante betaling, niet te veel mensen tegelijk binnen.

Extra surveillance en beveiliging moet eventuele paasdrukte in goede banen leiden.

Paasberen spotten

In het hele land staan duizenden beren voor de ramen, zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze even een frisse neus halen. Met Pasen kunnen we die beren vervangen door paashazen. Dus geen berenjacht, maar een paashazenjacht. Als je geen paashaas hebt, dan kun je de beer hazenoren van papier geven.

Paasvuren afgelast

Met Pasen worden vooral in het oosten van het land vaak paasvuren aangestoken. Hiervoor wordt hout verzameld en op een grote stapel gelegd, die soms tientallen meters hoog is. Als het donker wordt, wordt het geheel aangestoken. Het spektakel trekt vaak veel toeschouwers. Ook bijvoorbeeld in Budel, maar dat gaat dit jaar niet door. In Oirschot wordt zaterdag als alternatief de toren van de Sint-Petrusbasiliek op een speciale manier verlicht.

Misschien kun je als alternatief in een vuurkorf in de tuin een klein paasvuurtje laten branden en de kinderen (onder toezicht) marshmallows laten roosteren.

Dorpsquiz vanuit huis