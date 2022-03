Pasen, Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren: wie is de feestdagenkoning van Brabant?

Lezing Frans Osinga over Oekraïne in Maczek Memorial

BREDA - Professor Frans Osinga houdt vrijdagmiddag 1 april vanaf 15.30 uur een lezing over Oekraïne in het Maczek Memorial Breda. Hij geeft een toelichting over de achtergronden van het conflict met Rusland en gaat in op de actuele situatie.

27 maart