Partij voor de Dieren wil in Eindhoven verbod op nieuwe fastfoodrestaurants: ’Het is vooral meer van hetzelfde’

Vught heeft na ruim honderd jaar weer een eigen brouwerij: D’n Draok slaat vleugels uit op Fort Isabella

VUGHT - Er is weer leven in de brouwerij, maar dan letterlijk. Ruim honderd jaar nadat de laatste brouwerij in Vught de deuren sloot, is Bosschenaar Paul Kitzen met zijn brouwerij D’n Draok begonnen op Fort Isabella.