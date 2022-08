Palmboomdief in scootmobiel zorgt voor hilariteit bij winkelpersoneel: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

Nieuwsover­zicht | Agenten bedreigd, bespuugd en gebeten - Cafébaas zit niet op rookverbod op terras te wachten

Tijdens een onrustige stapavond zijn agenten in Breda bedreigd, beledigd en bespuugd. Verder werden twee fietsers zwaargewond achtergelaten na een botsing met een auto in Eindhoven. Frans en Mien Wijnakker redden de levens van tientallen onderduikers, maar de gemeente Oss vindt dat te weinig voor een eigen straatnaam. En een rookverbod op het terras? West-Brabantse horeca ziet het totaal niet zitten. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

30 juli