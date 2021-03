Paaspop schrapt rapper Bilal stilzwijgend van line-up na geruchtmakende livestream

COLUMN Komt deze pittoreske, katholieke plaats nog van zijn misdaadre­pu­ta­tie af?

26 maart Het is bijna Pasen, dus dat de politie in Oudenbosch achter een eierlucht aanging, snap ik wel. Toch had niet de Paas- maar een drugsbeunhaas daar wat verstopt. De stank kwam van een crystal meth-lab.