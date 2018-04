Paaspop legt extra rijplaten in strijd tegen modder, ook nieuwe parkeerplaatsen

Schelden en tieren in West-Brabantse bussen neemt toe

6:56 BREDA - Het aantal buspassagiers dat in West-Brabant te maken krijgt met scheldpartijen, duwen, trekken, treiteren en ander ‘ongewenst gedrag’ is in een jaar tijd met 218 procent toegenomen. Kwamen er in 2016 nog 11 meldingen binnen, vorig jaar waren er dat 35. Ook het aantal mishandelingen is toegenomen, van 2 naar 5.