Paarden tot hun buik vast in het drijfzand; brandweer en boeren bezig met bevrijding

Voorbijgangers vinden gewonde man op straat in Waalwijk

9:55 WAALWIJK - Voorbijgangers hebben zaterdagnacht rond 05.00 uur een gewonde jongen gevonden op de Akkerlaan in Waalwijk. De jongen was moeilijk aanspreekbaar en was bedekt met bloed. Hij is met verwondingen aan zijn armen en benen naar het ziekenhuis gebracht.