Overzicht halve finale districtsbeker | Sprookje Avanti’31 ten einde, ook HVCH uitgeschakeld na forse nederlaag

Doelman de grote held bij Nuenen, dat zich plaatst voor de bekerfina­le

Nuenen speelt op Hemelvaartsdag de finale om de districtsbeker in de regio Zuid 1. Dinsdagavond werd eersteklasser SVOD’22 in de halve eindstrijd met 1-0 verslagen. Doelman Jeroen Keeris was uitblinker bij de thuisploeg.