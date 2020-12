Overvolle IC's, agressie in het ziekenhuis en tekorten aan middelen: 'Ik dacht dat ik in oorlogsgebied was’

Vrachtwa­gen­chauf­feur vast in VK: ‘Even slikken als kinderen vragen of je thuis bent met Kerst’

21 december MANCHESTER/BREDA - Of hij met Kerst thuis is, nu heel Engeland op slot zit? Vrachtwagenchauffeur Horst Kreukniet (44) uit Zwijndrecht, voor Van Dorst Transport uit Breda onderweg in Midden-Engeland, moet er niet aan denken dat het niet lukt. ,,Als het thuisfront belt en de kinderen vragen ‘kom je naar huis’, dan moet je wel iets wegslikken.”