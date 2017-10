Overvallen Subway-medewerker zit 'in shock' thuis: 'Ga verdomme eens werken voor je geld!'

TILBURG – De medewerker van de Subway die donderdagavond werd bedreigd door een mogelijk gewapende overvaller, is in shock naar huis gegaan. Van de broodjeszaak in Tilburg krijgt hij alle tijd om de gebeurtenissen in rust te verwerken.

,,We vinden het heel vervelend dat hem dit is overkomen. Onze zaak is in 15 jaar niet één keer overvallen”, vertelt een manager van de Tilburgse vestiging tegen het Brabants Dagblad.

Slachtofferhulp

De jonge overvaller van rond de achttien stapte donderdag rond vier uur de broodjeszaak aan het Piusplein binnen. Hij bedreigde een medewerker achter de kassa en schreeuwde om geld. Om verdere escalatie te voorkomen, gaf het personeelslid een onbekend geldbedrag mee aan de overvaller. Die maakte zich daarna meteen uit de voeten.

Volgens de politie was de medewerker erg ontdaan na de overval. Dat beaamt de manager van de Subway. ,,Hij verkeerde helemaal in shock. We hebben hem linea recta naar huis gestuurd en Slachtofferhulp ingeschakeld. Ook bellen we om de zoveel tijd om te kijken hoe het met hem gaat. Een overval meemaken is natuurlijk niet niks.”

Allereerste keer

Het komt zelden voor dat vestigingen van de Subway worden overvallen. ,,Ik zal je nog sterker vertellen, dit is de allereerste keer dat dit ons overkomt. In vijftien jaar”, zegt de manager.

Ze snapt er niets van dat er mensen zijn die met hun volle verstand overvallen plegen. ,,Het is precies zoals we hier in Tilburg zeggen: ga verdomme toch eens werken voor je geld!”

Onschuldig

Op het moment van de overval was er voor zover bekend niemand in de broodjeszaak aanwezig, meldt de manager. Na de overval werd er in de omgeving een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid, maar hij bleek achteraf er niets mee te maken te hebben.