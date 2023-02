Overvallen kerstbomenvrouwke heeft beetje medelijden met dader: ‘Hij is niet slecht geboren, maar slecht gemaakt’

Muziek, sport of tuinieren: kinderen op 13 Bredase basisscho­len krijgen een ‘rijke schooldag’

BREDA - Kinderen van dertien basisscholen in Breda krijgen vanaf 13 maart een ‘rijke schooldag’. Eén dag per week kunnen ze twee uur langer op school blijven om bezig te zijn met cultuur, sport, natuur of sociale ontwikkeling.

