Overval op Subway aan Piusplein in Tilburg: 'Let op, mogelijk in bezit van wapen'

Grote uitslaande brand in Oss: NL Alert verstuurd, 18 woningen ontruimd, geruzie tussen buurtbewoners

4 oktober OSS – In een gebouw achter een huis aan de Berghemseweg in Oss woedt al urenlang een grote brand. Vermoedelijk is een zwembadpomp in de hens gevlogen. Omdat de kans bestond dat er gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen, hebben de autoriteiten een NL Alert verstuurd.