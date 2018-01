Overval op echtpaar Woudrichem mogelijk vergissing: 'Ze hadden ander adres op het oog'

Zware mishandeling in Eindhoven: slachtoffer achtergelaten met zeven breuken in het gezicht

13:47 EINDHOVEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is op het Stratumseind in Eindhoven een man zo zwaar mishandeld dat hij diverse fracturen opliep in het gezicht. De politie is met spoed op zoek naar getuigen.