Overval op appartement in Eindhoven vanwege harddrugs, bewoner (40) opgepakt: spoor van wit poeder op straat

Met vijf Ridders kent Oss dit jaar een wel héél bijzondere lintjesre­gen

OSS - Het is deze lintjesregen goed raak in Oss. Met veertien gedecoreerden van wie er maar liefst vijf zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat zijn meer ridders dan in de afgelopen vier jaar bij elkaar opgeteld.