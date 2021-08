Overstroming zorgde voor miljoenen schade, maar veel gefrustreerde Brabantse boeren melden zich niet

Frank overleeft endeldarm­kan­ker dankzij chirurgen, als dank neemt hij zijn redders mee op ballon­vaart

3 augustus Frank van der Pol heeft enkele jaren geleden in het Amphia in Breda een experimentele operatie ondergaan als kankerpatiënt. Een ingreep die in Nederland nog niet eerder was aangedurfd door artsen. Maandagavond zette Frank zijn chirurgen in het zonnetje met een ballonvaart.