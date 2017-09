Overnachten tussen de wilde dieren: een eerste blik in lodges Safari Resort Beekse Bergen

Brabanders niet bang om te 'klikken': veel tips over drugspanden

27 september DEN BOSCH - Brabanders blijken steeds meer bereid allerlei verdachte zaken te melden bij de gemeente. Een rondgang van het Brabants Dagblad langs de gemeentehuizen leert dat we de schroom om te 'klikken', afgeschud hebben. ,,In Tilburg krijgen we tussen de tien en twintig tips per week binnen."