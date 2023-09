Overnachten bij de voorman van Farmers Defence Force, vanaf volgende maand kan dat

Hinder voor reizigers vanwege spoorwerk­zaam­he­den tussen Roosendaal en Dordrecht

In opdracht van ProRail wordt er tussen 30 september en 10 oktober aan het spoor gewerkt tussen Roosendaal en Lage Zwaluwe. Er rijden in die periode bussen op dit traject. Reizigers tussen Rotterdam en Roosendaal kunnen dan omreizen via Breda of Dordrecht.