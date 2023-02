Overleden vrouw aangetroffen op parkeerplaats in Eindhoven, politie doet onderzoek

De politie kwam rond 07.00 uur naar het plein waar de vrouw werd gevonden. Daar bleek dat eerste hulp niet meer mocht baten. Door de politie werd vervolgens een zichtscherm geplaatst en een onderzoek gestart. De omgeving is afgezet zodat forensisch specialisten naar sporen kunnen zoeken. Er is op de parkeerplaats een groot onderzoek opgetuigd. Rechercheurs maken uitgebreid foto’s en er is een tent neergezet.

Ook is in de omgeving naar sporen gezocht, onder meer bij een bankje in de buurt. Daar is door rechercheurs materiaal verzameld. Omdat niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, wordt volgens een politiewoordvoerder met alle scenario‘s rekening gehouden. ,,Op dit moment kan er nog van alles aan de hand zijn”, verklaart hij.