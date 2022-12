Overleden persoon gevonden in vijver, lichaam zat vastgevroren

In opspraak geraakte provincie­di­rec­teur mag alsnog aan het werk, klacht over ongewenst gedrag van tafel

DEN BOSCH/DEN HAAG - Marcel van Bijnen mag bijna vier maanden na zijn aanstelling echt aan het werk als provinciedirecteur in Zuid-Holland. De ambtenarenbaas die in Brabant in opspraak raakte, zat in de wachtkamer door een onderzoek naar vermeend ongewenst gedrag. De klacht die tegen hem was ingediend, bleek ongegrond.

14 december