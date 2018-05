Overleden persoon aangetroffen in zwembad Milheeze, ook zwaargewonde op terrein

Het valt nauwelijks nog te begrijpen met al die techniek; Abonnees op bezoek bij ED, BD en BN de Stem

12:56 BEST - Mijnheer Van Lierop weet precies hoe lang hij al abonnee is van zijn krant: 44 jaar. Vanaf de dag dat hij trouwde. En nu is hij op bezoek in de drukkerij in Best, waar Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN deStem de deuren open hebben gezet voor 1500 abonnees.