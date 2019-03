Overleden: Janine van Elzakker, stem van Beertje Colargol mét Westbrabantse roots.

Daar stond op Tweede Kerstdag van het bevrijdingsjaar 1945 haar wieg. Vader Chris van Elzakker was veilingdirecteur en ook raadslid. Bij zijn aanstelling op de veiling Oudenbosch verhuisde het gezin naar de Bosschendijk aldaar. Janine volgde de Mulo in Oudenbosch, later Roosendaal. Op 19-jarige leeftijd keerde ze West-Brabant de rug toe om zich te laven aan het studentenleven van Nijmegen.

School niet nodig

De bedoeling was een opleiding creatieve vorming aan kinderen op de Kopse Hof in Nijmegen. Het werd vooral het studentencabaret en vrijwel meteen de overstap naar de toneelschool in Amsterdam. Na een paar weken hield ze het voor gezien. Een blauwe maandag bezocht ze de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam, maar intussen was ze al bij de radio verzeild geraakt. ,,Ik had al die scholen allemaal niet meer nodig‘’, verkondigde ze halverwege de jaren zestig, toen ze cabaret combineerde met het inspreken van hoorspelen.

De Lachende Scheerkwast

Van Elzakker rolde vervolgens van het een in het ander. Voor de NCRV presenteerde ze het eerst popprogramma Twien, op de radio werkte ze samen met Theo Stokking en daarna stapte ze in de VARA-serie Dubbelleven. Grotere bekendheid kreeg ze als actrice in Sesamstraat en als Elsje de Wit in de door Wim T. Schippers gemaakte VPRO-serie De Lachende Scheerkwast. Later gevolgd door Op zoek naar Yolanda en de hitserie Wij zijn weer thuis, eveneens van Wim T. Schippers. Het personage Wilhelmina Kuttje was eerst te horen in het radioprogramma Ronflonflon, daarna te zien in de televisieserie Plafond over de vloer. In de serie trouwde ze met Boy Bensdorp, een rol van mime-acteur Rob van Houten.

Ze leende haar prachtige stem in 1973 voor de immens populaire kinderserie Beertje Colargol. Het knuffelbeest trok ook de theaters in het land door en Janine van Elzakker ging mee. Het leverde haar daarna een lange reeks stmerollen op zogeheten Disney luisterplaten zoals Dombo. Later ontving ze daarvoor een Edison.