Overburen staan niet te kijken van brand in oude school aan de Osse Koornstraat: ‘Jammer dat het zo ver heeft moeten komen’

Zo wonen 54 jonge vluchtelin­gen op ‘mi­ni-azc’ Boschvoort in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Het ‘mini-azc’ in Sint-Oedenrode zit sinds vrijdag op - voorlopig - de maximale bezetting van 54 jonge vluchtelingen. De eerste maand is daarmee bijna geruisloos voorbij gegaan, aldus locatiemanager Monique Wouterse: ,,Er is geen enkel incident geweest.” In de buurt is niet iedereen dat met haar eens.