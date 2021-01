Over vertrekkers, bedankers en zetelschuivers in extra Statendebat Brabant: ‘Het is beschamend’

UPDATEDEN BOSCH - Vertrekkers, bedankers, zetelschuivers en partijperikelen. Het was de afgelopen 1,5 week geen moment rustig in de Brabantse politiek. Provinciale Staten (PS) gaat er deze ochtend over in debat.

Oppositiepartijen kondigden al aan dat de messen geslepen zijn. Zo overweegt D66 een motie van afkeuring tegen Forum-gedeputeerde Eric de Bie. De partij rekent hem onder andere aan dat hij de landelijke Forum-perikelen vermengt met Brabant.

,,Hoe geloofwaardig is gedeputeerde De Bie nog?”, beet ook SP-fractievoorzitter Maarten Everling op niet mis te verstande wijze het spits af. Hij sprak van ‘kiezersbedrog’ en ‘zetelroof’. ,,Ik heb het gevoel dat ik in GTST zit. Het is beschamend”, zei hij.

VVD-fractievoorzitter Suzanne Otters reageerde door te stellen dat ze maar al te goed snapt dat ‘het vertrouwen van de Brabantse burger in de politiek een deuk heeft opgelopen’. ,,Maar de VVD is daar niet verantwoordelijk voor.” Ze zegt niet te hebben overwogen de samenwerking met Forum voor Democratie te beëindigen. ,,Laat ons het werk afmaken, dat doen we ook graag met Forum en JA21 (de Forum-afplitsers, red.). Er ligt juist een kans voor Statenleden in deze vernieuwde samenwerking. De Brabantse politiek verdient rust.”

Daar haakte ook Ankie de Hoon (CDA) op in. De fractievoorzitter benoemde dat ‘Brabanders niet zitten te wachten op politiek gekrakeel. ,,Het moet weer over de inhoud gaan. Wat de uitkomst van dit debat ook is: wat het CDA betreft gaan we met alle partijen samenwerken.”

Ingelast debat

Het ingelaste debat is er op verzoek van zeven fracties gekomen. Ze willen duidelijkheid over de nieuwe politieke situatie die in Brabant is ontstaan. Het begon met het vertrek van Forum-Statenlid Stijn Roeles vorige week maandag. Daarna was er de breuk bij coalitiepartner Forum voor Democratie afgelopen zaterdag. Die fractie viel in twee kampen uiteen: Forum en JA21.

‘Fatsoenlijk bestuur’

Kortom: er gebeurde veel, heel veel. Te veel, volgens onder andere D66: ‘In een tijdsbestek van nog geen week zijn er meer ontwikkelingen in de coalitie, dan normaal gesproken in een hele periode het geval is. Maar helaas is de boel er niet duidelijker op geworden’, stelt de partij. ,,Brabant heeft recht op een stabiel bestuur dat respect en fatsoen uitstraalt”, voegde D66-fractievoorzitter Ine Meeuwis er in de aanloop naar het debat van nog aan toe.

Dit verhaal wordt gedurende de dag geüpdatet.