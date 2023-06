Over toekomst Automotive Campus hangt nog mist, maar partijen willen wél alle eigendommen in één hand

Zorgen op Gil­lis-park Slot Cranendon­ck om mogelijke sluiting: ‘Dan mogen we onze rommel mee naar huis nemen’

Het bordje ‘Gesloten’ hangt aan de deur van brasserie ’t Slot op het vakantiepark van Peter Gillis in Soerendonk. Of de horecazaak ooit nog opengaat, is onduidelijk. De camping is nog wel open, maar vaste campinggasten maken zich ondertussen zorgen of ze mogen blijven.