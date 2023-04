Over en uit voor HC Den Bosch in strijd om play-offs: ‘We hebben het aan onszelf te danken’

‘Er is bij FC Den Bosch meer nodig dan een nieuwe trainer om het tij te keren’, zegt de nieuwe trainer

Tomasz Kaczmarek liep zeker niet voorop in de polonaise toen FC Den Bosch vorige week bij Roda JC had gewonnen. Hij keek door de uitslag heen en zag zijn bedenkingen in de thuiswedstrijd tegen Telstar afgelopen vrijdag (0-1) bevestigd worden. ,,Er moet hier heel veel gebeuren, op alle gebieden.”