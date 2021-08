Over een masturberende sergeant-majoor en de Amazing Stroopwafels

lezersreactiesOp onze oproep aan lezers om verhalen en ervaringen te delen uit de diensttijd is massaal gereageerd. Verhalen van plezier en verdriet, van frustratie en kameraadschap. Verhalen in tekst en beeld.

Hieronder brengen we een aantal verhalen van lezers.

Bruggen onklaar

Volledig scherm René Bruijnincx in diensttijd, jaren 70. © Privéfoto Ik was de 4e zoon in het gezin Bruijnincx-Broos uit de Burg. Prinsensingel in Roosendaal. Mijn 3 oudere broers hoefden niet in dienst (respectievelijk: kostwinnerschap, sportblessure en migraine-aanvallen), daardoor moest ik als vierde zoon toch ‘onder dienst’.



Omdat ik in 1972 afgestudeerd was als onderwijzer en er te weinig leerkrachten waren, kreeg ik tweemaal uitstel. Uiteindelijk moest ik in november 1973 opkomen (lichting 73-5). Ik heb mijn opleiding genoten als ‘motormuis’ (motorordonnans) in de Cort Heyligerskazerne in Bergen op Zoom.



In die tijd waren er nogal instructeurs die ergens op visite moesten, zodat wij nogal eens moesten wachten! Vanwege de oliecrisis ben ik na de opleiding ondergebracht bij de bewakingstaken van Van Heutsz in ’s Hertogenbosch.



Uiteindelijk naar Oirschot, waar ik diensttijd als soldaat eerste klas communicatie op voertuig heb volbracht. De eerste soldij kregen we betaald in zilveren tientjes - geen kastelein die ze wilde hebben!

- René Bruijnincx (Roosendaal)

De dochter bleef onbereikbaar

Oktober 1989, daar ging ik dan. 19 jaar en behoorlijk nerveus. Wat kan ik verwachten? ‘Met eerste reisgelegenheid naar station Bergen op Zoom', moest ik opkomen. Je wordt achterin zo’n groene viertonner geladen. Ik kijk de kat uit de boom. Een paar mannen, net zo nerveus als ik praten heel veel. Op naar Ossendrecht.

Nadat iedereen van modieus groen is voorzien telt niets meer van daarvoor. Of je nu zoon van de slager bent of van de burgemeester doet er niet meer toe. Nu telt wie je bent, niet meer wat je daarvoor was.

Quote In dienst loop je te balen, 30 jaar later denk je ‘toch wel een unieke tijd

Ik word opgeleid tot ‘chauffeur-radiotelefonist’ en mag paraat naar Oirschot. Een ritme van één week op oefening, één week onderhoud en dan twee weken kazernedienst (lees: bitter weinig doen) volgt. Iedereen gaat anders om met die verveling. Met mijn knalrode FIAT 127 rijd ik dagelijks op en neer van Breda naar Oirschot en drie maten rijden mee. We delen de benzinekosten.

Ook mooie dingen meegemaakt. In Duitsland overnachten op een kippenboerderij. De 18-jarige dochter van de kippenboer had ruime keuze, maar bleef onbereikbaar.

In december 1990 het afzwaaifeest met de Amazing Stroopwafels. Daarna terug het burgerleven in. Ik was toch niet echt in de wieg gelegd als stoere krijger. In dienst loop je te balen, 30 jaar later denk je ‘toch wel een unieke tijd’

- Michiel Burgering (Breda)

Volledig scherm De klas technische opleiding in Deelen van militair dienstplichtige Ad Speek, zelf zittend op de hurken als derde van links. © Privéfoto

Masturberen

Mijn dienstplicht begon in september 1966 bij de geneeskundige troepen in Amersfoort en eindigde na een longontsteking in maart 1967. Ondanks alle verhalen over hoe fijn men het had gevonden, heb ik mij nog geen vijf minuten vermaakt.

Machtswellust en minachting, vooral van het lagere kader, was aan de orde van de dag. Na de pokkenprik ben ik, ondanks dat ik een revacs was, tien dagen doodziek geweest.

Quote Machtswel­lust en minachting, vooral van het lagere kader, was aan de orde van de dag

Het meest gore wat ik meemaakte was tijdens mijn zogeheten kamerwachten. Als de volledige kamer op oefening was bleef ik alleen achter om zogenaamd op de kamer van veertig man te passen. Dan kwam er een sergeant-majoor op zijn fiets aangereden kwam de kamer binnen en begon gore praat te verkopen. Ondertussen masturbeerde hij met zijn hand in broekzak.

Ik had toen het lef niet om er iets van te zeggen. Ik keek wel uit, anders zat je het weekend binnen.

In de winter ging ik naar de rijopleiding. In die periode liep ik een longontsteking en na mijn genezing ben ik herkeurd en afgekeurd.

- Evert te Pas (Etten-Leur)

Soldatenleven

Als 17-jarige knaap werd ik geconfronteerd met het zware en ongezonde beroep van mijnwerker, in Limburg generaties lang het hoofdmiddel van bestaan. Mijnwerkers waren vrijgesteld van militaire dienstplicht, maar ik wilde me bewijzen en smachtte naar erkenning. Wilde het zware en ongezonde werk in de mijnen ontvluchtten.

Volledig scherm René Schupp als dienstplichtig militair bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal, begin jaren 60. © Privéfoto

In de jaren 1960-1962 heb ik vrijwillig gediend bij het Korps Commando Troepen in Roosendaal (KCT). Een pittige tijd met als trefwoorden discipline en karaktervorming. Nooit heb ik spijt gehad over de opleiding bij het KCT. Vaker bleek de ‘Groene Baret’ de rode draad in het leven en sleutel tot succes. Kennelijk hebben onze voorgangers en de duizenden die in de loop der tijd de ‘commando opleiding’ hebben gevolgd het hart op de juiste plaats zitten. Mentaliteitskwesti



In onze tijd drukte de ‘Koude Oorlog’ een zware stempel op de nationale en internationale politiek en op de taak en samenstelling van de krijgsmacht. Als lid van de NAVO wordt van Nederland verwacht dat ze een bijdrage levert in de bescherming van West-Europa. In eerste instantie wordt de diensttijd met 2 maanden verlengd. Het KCT werd gemobiliseerd in Bergen-Hohne.

Volledig scherm De klimtoren van het Korps Commando Troepen in Roosendaal (1960-1962) © René Schupp

Wij zouden, wanneer het Warschaupact een aanval zou lanceren, in vijandelijk gebied moeten achterblijven om daar vervolgens oorlogstaken uit te voeren. Oorlogstaken, zoals ‘saboteren, infiltreren en het vernietigen van objecten die van vitaal belang zijn voor de vijand, zoals bruggen, stafkwartieren, commandoposten en tankconcentraties.

Daarnaast zullen wij ook inlichtingen moeten kunnen verzamelen, krijgsgevangenen maken en aanvalsopdrachten uitvoeren met een amfibisch karakter.

- René Schupp (Heerlen)

De Vier Musketiers

Opgekomen in Nijmegen in maart 1965 in de LIMOS-kazerne (Luchtmacht Instructie en Militaire opleidingen School) voor de basisopleiding van mijn dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht. Na 6 weken werden we overgeplaatst naar specialistische opleidingen op diverse bases in het land, waarbij ik terechtkwam in de LETS (Luchtmacht Elektronische en Technische School) in Deelen/Schaarsbergen. Hier volgde de opleiding tot telexist.

Om praktijkervaring op te doen werden we voor drie weken in een verbindingscentrum in Zeist/Driebergen geplaatst, daarna werd ik geplaatst bij de Second Allied Tactical Airforce, onderdeel van verbindingscentra van de NAVO.

Quote Bij Maddy gingen we regelmatig een pintje vatten, dit cafeetje lag tegenover de kazerne, hoefde we nadien niet ver te lopen

We werkten, als telexisten, toen samen met onder andere Duitsers, Belgen, Canadezen en Engelsen. Wij waren gelegerd in de Ambiorixkazerne in Tongeren (België) en werkten in de Cannerberg in Maastricht - overigens twee heerlijke, gezellige steden. In de Cannerberg bevond zich het verbindingscentrum voor Noord-Europa.

Hier heb ik tot december 1966 gediend. We hadden ook, wat ik prettig vond, diensttijden van drie avonddiensten, drie dagdiensten en drie dagdiensten, waarna we voor 5 dagen naar huis konden.

Volledig scherm De opleidingsklas van militair dienstplichtige Ad Speek in Nijmegen. Speek zit op de hurken linksvooraan met UZI met houten kolf. © Privéfoto

We hadden een gezellige ploeg van 4 maten en werden De Vier Musketiers genoemd. Altijd samen op stap, in Tongeren dansen bij de “tante's", 2 gezellige Belgische madammen die eigenaressen waren van een beregezellig café met een nog origineel ouderwets Decap-orgel. Bij Maddy gingen we regelmatig een pintje vatten, dit cafeetje lag tegenover de kazerne, hoefde we nadien niet ver te lopen.

Al bij al heb ik het als een hartstikke goede diensttijd ervaren.

- Ad Speek

Peter van de Molengraaf

Op woensdag 17 november 1971 moest ik me, voor de rijopleiding, melden bij legerplaats de Harskamp, onderdeel rijschool Amersfoort, 4e compagnie.

De ene week ’s morgens theorie en ‘s middags praktijk en de andere week net andersom. ’s Avonds studeren, want we kregen niet alleen examen in rijden, maar ook in theorie en voertuigkennis.

Het resultaat was: geslaagd voor alle onderdelen en door naar de parate hap: 114 TRC-cie 1e peloton, Elias Beeckmankazrne, Ede. Daar kreeg ik een opleiding tot telexist. Een mooie tijd.

Veel zin in die opleiding had ik niet, want het was nogal saai. Ik ontmoette er een collega-soldaat uit Roosendaal, die voorstelde de soldaten-contact-commissie vorm te gaan geven. Hij zou voorzitter worden, ik secretaris en een drietal anderen lid.

Met de regelmaat van de klok moesten we vergaderen en dat kon niet anders dan tijdens de lessen van de telexistenopleiding! Dat lukte. We hebben wat af vergaderd. Uiteindelijk slaagde ik als telexist met snelheid 80/200.

Regelmatig vroeg ik bijzonder verlof aan en kreeg dat ook. Voor de ziekenomroep, de Jeugdronde, het Kindervakantiewerk en bootreisjes met de Zonnebloem.

Quote Ik werd pri­vé-jeepchauf­feur van de commandant. Vaak vroeg hij of ik hem ’s avonds naar een feest wilde brengen en komen ophalen. Wegbrengen ging, ophalen was een probleem, omdat hij dan nauwelijks nog op z’n benen stond

Tijdens één van die verloven kwam ik terug op de kazerne en diverse collega-soldaten lachten meesmuilend en wezen naar het informatiebord. Daar hing een nieuwe pelotons-indeling en ik was ‘benoemd’ tot privé-jeepchauffeur van de commandant. Iedere andere chauffeur zag dat niet zitten met die commandant.

Volledig scherm Peter van de Molengraaf als telexist, begin jaren 70. © Privéfoto Ik heb het geweten. Vaak vroeg hij of ik hem ’s avonds naar een of ander feest wilde brengen en wilde komen ophalen. Wegbrengen ging, ophalen was vaak een probleem, omdat hij dan nauwelijks nog op z’n benen kon staan. Heb indertijd geluk gehad dat ik geen controle kreeg van de Marechaussee.

En als dank gooide hij op vrijdagmiddag, voordat we naar huis gingen, met zijn commandantenstok mijn persoonlijke spullen door elkaar, omdat het niet naar zijn zin opgevouwen in de kast lag. Alleen bij mij!

Op 23 februari 1973 zwaaide ik af en daarna heb ik nooit meer iets gehoord over mijn militaire dienstplicht.

Ik klaag niet. Alles bij elkaar had ik een prima diensttijd!

- Peter van de Molengraaf (Roosendaal)

Ochtendbuffet

Opgekomen in Nijmegen, ik kwam net van kostschool. De Limos had net een nieuwe kantine. Toen ik daar de eerste morgen aan het ontbijtbuffet stond en kon kiezen, was mijn eerste gedachte: ‘allemachtig’.

Slapen met meerderen in een ruimte deed ik al jaren, maar hier werd je gewekt door een dj met Top 40-muziek om 7.00 uur. De veldopleiding bestond uit een mars van 10 kilometer naar de hei, zonder bepakking en uzi maar met, jawel, je veldfles, wel onder begeleiding van legerambulances.

De genie had daar voor ons tenten opgebouwd met opgedekte veldbedden en in elke tent een joekel van een verwarming. 's Morgens kwam de generatorwagen voorrijden waar je je scheerapparaat kon inpluggen. De Cadi-wagen kwam geregeld langs, zodat je niks tekortkwam. Schieten met onze Uzi's kon niet want de lopen waren krom.

Via de Luchtverdedigings Opleiding in Nieuw Milligen en mijn eerste standplaats werd ik overgeplaatst naar Goch (D). Drie Nederlands dienstplichtige soldaatjes op een kazerne van 4000 man.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De voormalige Reichswaldkaserne in Goch (D). © Dikjan d'Arnaud Gerkens

Ondergebracht in een te grote barak. Daarom werden er ook maar een paar "generaals" bij ons ingekwartierd. Dit voor het geval dat ze einde avond te veel gedronken hadden om naar huis te rijden. Daardoor beschikten wij over werksters die onze bedden opmaakten en onze ruimtes schoonmaakten. Wisten zij veel wie ‘generaal’ was of niet. Wij nodigden generaals geregeld uit voor een afzakkertje in de voor ons drieën extra gebouwde crewbar met zithoek en drankvoorraad.

Zij nodigden ons dan uit in de officiersmess. Hiervoor werden wij "bevorderd" tot korporaal. Een Nederlandse luchtmacht korporaal heeft schouderstukken. Alleen de officieren in het Duitse leger hebben schouderstukken. Probleem opgelost.

Vanzelfsprekend mochten we inkopen in de tax-free shop. Dus we genoten van natjes en droogjes voor daar en thuis voor bijna noppeldepop.

Al met al een schitterende tijd. Ergens halfweg in Goch werd me nog voorgesteld om te tekenen als beroeps plus officiers opleiding. Maar ja, militair zijn was in die tijd niet zo in. Dus niet gedaan. Heb in mijn verdere werkleven van tijd tot tijd nog wel eens gedacht: "had ik toch maar".

- DJ d'Arnaud Gerkens (Cadzand)